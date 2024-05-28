Bakan Fidan: ABD'nin desteği olmasa soykırımın sürmesi mümkün değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Batılı ülkelerin desteği olmasa bu soykırım devam etmezdi"

Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği saldırılarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İnsanlık dışı faaliyetleri sürekli sürdürmekte, yürüttüğü bu soykırımın elbette cezasız kalmayacağı hem insanlık vicdanında hem uluslararası hukuk tarafından da gerekli muameleyi göreceğine yürekten inanıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Bazı başta Amerika olmak üzere Batılı ülkelerin kayıtsız, şartsız İsrail'e olan bu desteği olmasa İsrail'in bölgede yaptığı soykırımın ne başlaması ne de devam etmesi mümkün değildi. İsrail'in güvenli savunması adına başka bir milletin soykırımını sürdürmek kabul edilebilir bir bahane değildir. Bu elbetteki sebepleriyle birlikte uluslararası topluma bir maliyet üretecektir. Biz Gazze'de işlenen katliamların durdurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Refah Sınır Kapısı'nda şehit edilen Mısırlı asker

Fidan, Refah Sınır Kapısı'nda şehit edilen Mısırlı askerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Başından beri bu savaşın durdurulmaması halinde büyük bir yayılma riski taşıdığını hep ifade etmiştik. Biliyorsunuz Kızıldeniz'deki olaylar daha sonra bölgede gelişen diğer gelişmeler yayılma riskini hep gündemde tuttu. Dün itibarıyla da Refah Sınır Kapısı'nda bir Mısırlı askerin İsrailliler tarafından şehit edilmesi yayılma tehlikesinin ne kadar cari bir tehlike olduğunu bir kez daha göstermekte. Ben bu vesileyle Mısır hükümetine ve devletine başsağlığı diliyorum. Şehit olan asker kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine de başsağlığı dileklerimizi hem şahsım hem de devletim adına buradan iletiyorum."

"Filistin'in devlet olarak tanınması yönündeki çalışmalarımız son sürat devam etmekte"

Bakan Fidan, Filistin'i resmen devlet olarak tanıyan ülkelerle ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Filistin'in devlet olarak tanınması yönündeki çalışmalarımız da son sürat devam etmekte. Bu konuda sistemli bir çalışma sürdürmekteyiz. Uluslararası toplu bu konuda ağır ve geç hareket etmekte. Fakat şuan olmadığı şekliyle Filistin davasını destekleyen Filistinlilerin devletleşme yolundaki çabalarını haklı gören bir atmosfer oluşmuş durumda. Biz bu atmosferin daha yapısal bir duruma evrilmesi için çalışıyoruz. Son olarak 3 ülkenin resmen tanıdığını açıklaması ve 1 ülkenin de tanıma yolunda olduğunu söylemesi fevkalade önemli bir gelişme. Bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz."