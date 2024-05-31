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Gündem
TRT Haber 31.05.2024 22:13

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklif ele alındı.

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Blinken görüşmede, Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklifi ele aldı.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirdi.

"Yeni taslak 3 aşamadan oluşuyor"

"Yeni taslak 3 aşamadan oluşuyor ve ilk aşama 6 haftalık; İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekilmesini içeriyor." diyen Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü söyledi.

Hamas'a Katar üzerinden iletilen öneriye ilişkin Biden, "Bu 6 haftalık ilk aşamada İsrail ile Hamas, ikinci aşamaya yani çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakereleri yürütecek. İkinci aşamada, sağ olan erkek askerler dahil kalan rehineler serbest bırakılacak, İsrail Gazze'den çekilecek, (ilk aşamadaki) geçici ateşkes kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşecek." diye konuştu.

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