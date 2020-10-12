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Bakan Dönmez: Yerli lityum üretimi yıl sonunda başlayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını açıkladı.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız." ifadesini kullandı.
Bor’dan lityum üretim atağımızı başlattık.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 12, 2020
Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak.
Yıl sonunda üretime başlayacağız. pic.twitter.com/WBshn2zBMt
Etiketler: yerli lityum üretimi fatih dönmezSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 21:35
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