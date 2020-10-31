Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem sonrası İzmir'in enerji durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Deprem anı itibarıyla 4 bin 500 abonenin elektriğinin kesildiğini ifade eden Dönmez, "AFAD ekipleriyle koordinasyon içinde süratle elektrik verilmeye başlandı. An itibarıyla 17 bin 824 abonenin elektriği kesik. Onlar da süratle verilecek. Bayraklı'da doğal gaz kesintileri var, 3 bin civarında abonenin gazı kesik. Bu da önümüzdeki saatlerde süratle tamamlanacak" dedi.