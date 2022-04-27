Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turu çerçevesinde, Türkiye’den, Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirmek ve temaslarda bulunmak üzere Panama’ya gitti.

"Kanal İstanbul için bu tecrübeden yararlanacağız"

Panama Kanalı’nı ziyaret eden Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyanın en önemli mühendislik projelerinden Panama Kanalı’nda incelemelerde bulunduk. Kanal İstanbul için bu tecrübeden yararlanacağız” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en önemli mühendislik projelerinden Panama Kanalı’nda incelemelerde bulunduk. Kanal İstanbul için bu tecrübeden yararlanacağız.



Visitamos el Canal de Panamá, una de las maravillas de ingeniería del mundo. Utilizaremos esta experiencia para el Canal de Estambul. ???????????????? pic.twitter.com/blE2fq0r9a — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 27, 2022

Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika turuna 23 Nisan’da Uruguay’dan başlamış, ardından da Brezilya, Ekvador ve Kolombiya’yı ziyaret etmişti.