Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Münbiç’te meydana gelen patlamayı değerlendiren Çavuşoğlu, “Terör örgütleri bizim kararlılığımızı etkilememeli.” ifadelerini kullandı.

Suriye’de terörle mücadelede güvenli bölge konusuna da değinen Çavuşoğlu, “İstikrar, Suriyelilerin dönmesi, terörle mücadelede önemli. ABD ile görüşmeye devam edeceğiz” dedi.

ABD ile Patriot görüşmesi hakkında Çavuşoğlu, “Bizim için bazı kriterler var, ne zaman teslim edileceği gibi.” diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber