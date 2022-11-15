Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, paylaşımını, sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak yaptı.

Çavuşoğlu, "Hain terör saldırısı nedeniyle taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" sözlerini kullandı.

Terörle mücadelede “ama ve fakat" olamayacağını vurguladı.