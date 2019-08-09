Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele, bir de söylediğimiz gibi Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz." dedi.

Çalışma sürecinin Münbiç gibi olmayacağını, buna müsaade etmeyeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz. Çünkü bu bizim için hayati derecede önemli bir güvenlik meselesidir" dedi.

Kaynak: AA