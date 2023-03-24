Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 02:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Şanlıurfa'da depremzedelerle sahur yaptı
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da depremzedelerle sahur yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Göbeklitepe Erkek Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Yurdun yemekhanesinde depremden etkilenenlerle sahur yapan Bakan Çavuşoğlu, sohbet ettiği depremzedelerin taleplerini dinledi.
[Fotoğraf: AA]
Bakan Çavuşoğlu'na, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de eşlik etti.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Ramazan Ayı Mevlüt Çavuşoğlu
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