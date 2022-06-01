Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Şerif ile görüştüğünü belirterek, "Ülkemize yaptığı bu önemli ziyaret, mükemmel ilişkilerimize yeni boyutlar kazandıracak." ifadesini kullandı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz