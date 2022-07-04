Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vekili ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vekili Vladimir Norov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vekili Vladimir Norov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in liderliğindeki Özbekistan hükümetinin ve halkının, olayları sağduyu ve barış ile huzur ortamı içerisinde çözüme kavuşturacağına inancının tam olduğunu vurguladı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Özbekistan
Son Haberler
- 19:56
- 19:56
- 19:51
- 19:46
- 19:50
Sıradaki Haber
Türk ve Ukrayna askeri heyetleri görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz