Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vekili Vladimir Norov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in liderliğindeki Özbekistan hükümetinin ve halkının, olayları sağduyu ve barış ile huzur ortamı içerisinde çözüme kavuşturacağına inancının tam olduğunu vurguladı.