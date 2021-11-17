Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu'nun davetine icabetle Kişinev'e gideceği belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu, söz konusu ziyaret çerçevesinde, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Popescu ile görüşmesi, ayrıca Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Parlamento Başkanı Igor Grosu ve Başbakan Natalia Gavrilita tarafından kabul edilmesi bekleniyor.