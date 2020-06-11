Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin hazırladığı dini özgürlükler raporuyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'nin dini azınlık haklarıyla ilgili attığı adımları hatırlatan Çavuşoğlu, "ABD'nin bunu sorgulaması abesle iştigal" dedi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Kesinlikle uluslararası bir konu değildir bu ulusal egemenlik konusudur. Ayasofya İstanbul'un fethi ile Osmanlı mülkü olmuştur. Daha sonra da bir vakfa verilmiştir. Bu bir egemenlik meselesidir. Kimse Türkiye'deki dini özgürlükleri tartışmaya açmasın. Son 20 yıldır azınlıkların haklarıyla ilgili attığımız adımlar ortada. Kimse Türkiye'yi sorgulamasın, hele hele ABD gibi bir ülkenin bunu sorgulaması abeste iştigal."

