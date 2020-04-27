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Bakan Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile koronavirüsü görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.
İki bakan, koronavirüsle mücadeleyi ele aldı.
Etiketler: son dakika Mevlüt ÇavuşoğluSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 15:43
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