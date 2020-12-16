Haber Giriş: 16 Aralık 2020 Çarşamba 13:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: Irak'tan tüm terör örgütlerinin temizlenmesini arzu ediyoruz
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Irak'tan tüm terör örgütlerinin temizlenmesini arzu ediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.
"800 DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik"
Irak'tan tüm terör örgütlerinin temizlenmesini arzu ettiklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Irak'ın DEAŞ ile mücadelesine destek verdik. Türkiye olarak 800 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.
"PKK, Kürtleri temsil etmez"
Sincar'ın PKK'dan temizlenmesi için yapılan anlaşmanın Irak'ın geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu şunları söyledi:
"Son dönemde PKK Peşmergeye saldırdı. Biz şunu söyledik PKK, Kürtleri temsil etmez. Son zamanda Kürtlere saldırmasının sebebi bu."
Etiketler: Son Dakika Mevlüt Çavuşoğlu Irak DEAŞ
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