Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 12:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidiyor
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidecek. Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında ikili temaslarda bulunması da bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun ziyareti kapsamında, Doha Forumu'na katılan diğer mevkidaşlarıyla da ikili temaslarda bulunmasının öngörüldüğü aktarıldı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Katar
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