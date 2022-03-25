Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gidecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun ziyareti kapsamında, Doha Forumu'na katılan diğer mevkidaşlarıyla da ikili temaslarda bulunmasının öngörüldüğü aktarıldı.