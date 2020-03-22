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Bakan Çavuşoğlu Burkina Fasolu mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Mamadou Alpha Barry ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Fasolu mevkidaşı Mamadou Alpha Barry ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Burkina Faso Mamadou Alpha BarrySon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 00:03
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