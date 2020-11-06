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Bakan Çavuşoğlu, Boşnak mevkidaşı Turkovic ile protokol imzaladı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, diplomatik arşiv ve protokol alanlarında iş birliği mutabakat muhtırası imzaladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.
İkili görüşmede, bakanlıklar arasında diplomatik arşiv ve protokol alanlarında iş birliğine ilişkin iki mutabakat muhtırası imzalandı.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bosna Hersek'in istikrar ve bütünlüğüne güçlü desteğimiz devam edecek" ifadesine yer verdi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt ÇavuşoğluSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 21:19
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