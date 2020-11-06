Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.

İkili görüşmede, bakanlıklar arasında diplomatik arşiv ve protokol alanlarında iş birliğine ilişkin iki mutabakat muhtırası imzalandı.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bosna Hersek'in istikrar ve bütünlüğüne güçlü desteğimiz devam edecek" ifadesine yer verdi.