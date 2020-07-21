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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklar, Dışişileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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