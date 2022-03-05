Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile soruları yanıtladı:

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İnsani ateşkesin her yerde olması lazım"

Bir taraftan öncelikli olan konu nedir? Vatandaşlarımızın sağ salim Ukrayna’dan çıkarılması. Bunun için de bazı bölgelerde süreli ateşkes ilanı oldu. 9’la 16 arasında… Biz bunun tabii kalıcı olmasını istiyoruz ve tüm Ukrayna genelinde olmasını istiyoruz. Öncelikle insani ateşkesin her yerde olması lazım. Sumi'de vatandaşlarımız var henüz onları daha çıkaramadık tehlikeli olduğu için güzergahlar. İnsani koridorların açılması için mümkünse batıya doğru içinde, orada mümkün değilse Rusya tarafına koridor açılması için çalışıyoruz.

Herson’da vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımızın bugüne kadar tahliyesi konusunda Ceyhun kardeşim gayet güzel anlattı. Bizim organize ettiğimiz trenlere Azerbaycanlı kardeşlerimiz biniyor. Harkiv gibi bazı yerlerde Azerbaycan da tren organizasyonu yaptı. Bizim vatandaşlarımıza hiç ayrım yapmaksızın. Yine Romanya’ya giden vatandaşlarımız, Bulgaristan’a gelen vatandaşlarımız, Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. Onların da Azerbaycan’a, buraya gelebilmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz.

"11 bin 24 vatandaşımızı yola çıkardık"

Bir de tabii insani yardımlar var. Ülkede ciddi sıkıntılar var. Biz vatandaşlarımızı kurtarıyoruz da orada kalan insanlar var. Ukrayna’da yaşayan insanlara insani yardımların ulaştırılması için de beraber çalışıyoruz. Sadece Azerbaycan, Türkiye değil, Ukrayna’nın komşusu olan batıdaki ülkelerle çünkü bu yardımları havadan ya da doğrudan Ukrayna’ya göndermek mümkün değil. Bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle tahliye konusunda da attığımız adımlara baktığımız zaman 11 bin 24 vatandaşımızı buraya, Türkiye’ye getirmek üzere yola çıkardık.