Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu'nun katılacağı 4. Brüksel Konferansı Dışişleri Bakanları Oturumu, yarın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Konferansın Türkiye dahil Suriyelilere ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik temel mali taahhüt platformu olduğuna işaret edilen açıklamada, "Konferansta donör ülkeler ve diğer paydaşlar geleceğe yönelik mali katkılarını açıklayacaklardır. Konferansta, Suriye ihtilafına BM kolaylaştırıcılığında siyasi çözüm bulunması amacıyla yürütülen çabalara destek verilmesi ve Suriye’deki insani durumun da ele alınması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplumun, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde Suriyelilere ve ev sahibi ülkelere olan desteğini artırması beklendiğine dikkat çekilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ülkemiz, COVID-19 salgınının, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin yaşam koşullarının ve ev sahibi ülkelerin yükünün daha da ağırlaştığı bir dönemde yapılmakta olan konferansta, adil yük ve sorumluluk paylaşımı çerçevesinde uluslararası toplumun desteğinin arttırılarak sürdürülmesini beklemektedir."