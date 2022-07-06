Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 12:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya'ya teröristlerin iadesine ilişkin yazı gönderildi
Adalet Bakanı Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildi" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.
Etiketler: Bekir Bozdağ Finlandiya İsveç Son Dakika Terörle Mücadele
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