Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon karşısında çalışanların yüzünü güldürecek çalışma yapıldığını açıkladı.

Temmuz zammı için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Bakan Bilgin, "Enflasyonun tahribatlarına karşı çalışanların emeğini korumak bizim vazifemiz. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

Temmuz ayına işaret eden Bakan Bilgin, "Sadece kamu çalışanlarıyla emeklileri değil özel sektör emeklileriyle bağkurlulara da çeşitli konumlarda bulunan emekliler dahil hepsini kapsayan sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek çalışma sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.