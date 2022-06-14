Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 11:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bilgin, maaşlarla ilgili temmuz ayını işaret etti
[Fotoğraf: Arşiv]
Bakan Bilgin, "Enflasyon tahribatlarına karşı çalışanları korumak vazifemiz. Özel sektör emeklileri de dahil, temmuzda bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" açıklamasını yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon karşısında çalışanların yüzünü güldürecek çalışma yapıldığını açıkladı.
Temmuz zammı için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Bakan Bilgin, "Enflasyonun tahribatlarına karşı çalışanların emeğini korumak bizim vazifemiz. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.
Temmuz ayına işaret eden Bakan Bilgin, "Sadece kamu çalışanlarıyla emeklileri değil özel sektör emeklileriyle bağkurlulara da çeşitli konumlarda bulunan emekliler dahil hepsini kapsayan sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek çalışma sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Enflasyon Kamu Personel Son Dakika Vedat Bilgin
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