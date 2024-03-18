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Gündem
AA 18.03.2024 22:18

Bakan Bayraktar: İliç'teki maden sahasında çalışmalar devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Bakan Bayraktar: İliç'teki maden sahasında çalışmalar devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İliç'te maden sahasında yaşanan heyelanın 35. gününde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sahadaki çalışmalara ilişkin son durumu aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"İlk günden itibaren önceliğimiz hiç değişmedi. Her türlü imkan ve kabiliyetimizi kullanarak 9 işçi kardeşimize ulaşmak için çabamızı sürdürüyoruz. İliç'te toprak altında kalan 9 işçi kardeşimizin aileleriyle birlikte orucumuzu açtık. Sahadaki çalışmalara ilişkin son durumu paylaştık. İlk andan itibaren sabırla bekleyen ailelerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu mübarek ramazan ayında işçi kardeşlerimizden dualarımızı eksik etmiyor, bir an evvel ailelerin bekleyişlerinin son bulmasını temenni ediyorum."

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