Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "CHP’li Aykut Erdoğdu’nun hakkımızda ortaya attığı iftiralara karşı açtığımız davayı kazandık. Tazminatı şehit aileleri ve yakınlarının ihtiyaçları için bağışladık." dedi.

CHP’li Aykut Erdoğdu’nun hakkımızda ortaya attığı iftiralara karşı açtığımız davayı kazandık. Tazminatı Şehit aileleri ve yakınlarının ihtiyaçları için bağışladık. pic.twitter.com/1pnzdesGYo — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 27 Aralık 2018

Kaynak: TRT Haber