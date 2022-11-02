Akar, beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığına geldi.

Pençe Kilit Operasyonu dahil birçok önemli faaliyette görev alan 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 3'üncü Topçu Alay Komutanlığına sancak verme töreni yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın alana gelişinde Mehmetçiği selamlamasının ardından sancak kıtası, sancağı tören platformuna götürdü.

Bakan Akar'ın alandaki yerini almasının ardından başlayan törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, Komutanlığın tarihçesi, Alay Komutanı Albay Ercan Kenar'ın biyografisi okundu.

Sancağın bulunduğu platforma gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şöyle konuştu:

"Albay Kenar, size ve 3'üncü Topçu Alay Komutanlığının mensuplarına, kutsal bir emaneti tevdi etmek üzere aranızdayım. Bu sancak, yüce Türk milletinin alayınız şerefine emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şeref timsalidir. Türk ordusu tarihi boyunca, dünyaya örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş, onun uğruna nice şehitler vermiştir. Sizin de onun tertemiz, parlak ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim. Onu şimdi teslim aldığınız gibi, sizden sonraki komutana da şerefli ve temiz olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti, Sayın Cumhurbaşkanımız adına Milli Savunma Bakanı olarak size teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Akar, sancağı öperek, Albay Kenar'a teslim etti. Albay Kenar da sancağı öperek teslim aldı.

Sancak verme töreni, Bakan Akar'ın, "sancak ilk teslim tutanağı"nı onaylamasıyla sona erdi.