Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetleri, görevleri yerine getirilecektir." dedi.

Akar, dün 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde dün yapılan Stratejik İşbirliği Anlaşmaları İmza Töreni'nin ardından, "Teknoloji çınarı" olarak nitelendirilen fabrikanın işçileriyle yemekte bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de katıldığı ve samimi bir havada geçen yemek sonrası işçilere hitap eden Akar, hem bölgesel hem küresel yaşanan önemli olayları yakından takip ettiklerini belirtti.

Ülkenin, milletin hak ve menfaatlerine halel gelmemesi için başta Mehmetçik olmak üzere herkesin gece-gündüz demeden büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştığını ifade eden Akar, "Bölgede ortaya çıkan istikrarsız bir durum var. Bunlardan dolayı herhangi bir yanlışlık olmasın, herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için bütün ihtimalleri düşünmek suretiyle arkadaşlarımız elinden gelen gayreti gösteriyor" diye konuştu.

"Teröristlerin 'ulaşılamaz', 'girilemez' dediği yerlere tek tek girildi"

Terörle mücadelede yoğun bir dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını belirten Bakan Akar, 24 Temmuz 2015’te başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Teröristlerin "ulaşılamaz", "girilemez" dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin ve inlerinin hainlerden temizlendiğini ifade eden Akar, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında sağlanan başarıları anımsattı.

Akar, bunlar yapılırken Mehmetçiğin teröristlerle masum vatandaşları çok iyi bir şekilde birbirinden ayırdığını, çevreye, tarihi, dini yapılara zarar vermediğine dikkati çekti.

"TSK'nın tek hedefi teröristlerdir."

Hedeflerinde sadece ve sadece teröristlerin olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bazı hainler, alçaklar olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefi teröristler. Bizim Arap, Kürt kardeşlerimizle asla herhangi bir sorunumuz yoktur, böyle bir şey olamaz. Ülkemizde yaşayan Kürt kardeşlerimizle biz et ve tırnak gibiyiz. Bu coğrafyayı, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi fitnedir, fesattır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve dışında tek hedefi teröristlerdir. Şu anda önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var. Bu konuda da ilgili ülkelerle temaslarımız sürüyor.

"TSK her türlü hazırlığı yaptı"

Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetleri, görevleri yerine getirilecektir. Münbiç'in bir an önce boşaltılması lazım. Buradaki PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'nın burayı süratle terk etmesini ve bunlara verilen ağır silahların buradan alınıp götürülmesini ve yüzde 90'ını Arap olan Münbiç'in idaresinin de Münbiçliler'e terk edilmesini talep ve takip ediyoruz, bu konunda verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz."

Üs bölgesine yönelik provokasyon

Bakan Akar, "Erbil yönetiminin zamanında ve kapsamlı tepkisi, aldığı tedbirler, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır" dedi.

Kaynak: AA