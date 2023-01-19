Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar yarın Almanya'ya gidecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı ile yarın Almanya'da yapılacak Ukrayna konulu toplantıya katılacak.
Ukrayna'daki gelişmeler, NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde yarın düzenlenecek "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nda ele alınacak.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın da yer alacağı toplantıya, yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı katılacak.
Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar, bölgedeki son durum ile yardım konularının görüşülmesi bekleniyor.
Etiketler: Hulusi Akar Almanya Milli Savunma Bakanlığı
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