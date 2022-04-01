Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Sierra Leoneli mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh ile görüştü.
Bakan Akar, Conteh'i, 3. Kolordu Komutanlığı'nda askeri törenle karşıladı.
Tören mangasını selamlamasının ardından Şeref Defteri'ni imzalayan Conteh ile Akar, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Hulusi Akar Afrika
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