Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Görüşmede Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar ve Rus mevkidaşı Şoygu görüşmede, Soçi Mutabakatı kapsamında Barış Pınarı Harekât Bölgesinde gelinen son durumu ele aldı.

Görüşmede iki bakan İdlib ve Suriye'nin diğer sorunlu bölgelerindeki savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber