Fırat'ın doğusundaki terör tehdidini yok etmeye, bölgeye barış ve huzuru getirmeye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, siyasi parti liderleriyle bir araya geliyor.

Akar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü, harekat hakkında bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ediyor.

https://t.co/qYzaPCRPKt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2019

Bakan Akar, gün içerisinde CHP ve MHP'yi de ziyaret edip harekat hakkında bilgilendirecek.

"YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik"

Bakan Akar, Akşener ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

Akar, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan ile bir görüşme yaptık. Buradaki faaliyetler Mehmetçiğin başarısıyla, fedakarlığıyla devam ediyor. Buradaki mücadelemiz sadece YPG ile değil, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bu yüzden hedefimiz terör örgütleri. YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik. Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mücadelemiz, sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler."

Kaynak: TRT Haber, AA