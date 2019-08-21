Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Bakan Akar görüşmede, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin Türkiye'nin görüş ve beklentilerini ifade ederek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki Bakan tarafından Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla Askeri Heyetlerin en kısa zamanda Ankara’da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı.

Kaynak: TRT Haber