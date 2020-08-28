Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Akar, kazanılan başarılarda en büyük payın şehitlere ait olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Canlarını dahi gözlerini kırpmadan bu vatan, bu millet için feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gazilerimize de saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Onların ailelerini hiçbir zaman bırakmadık, bırakmayacağız. Onlarla gece gündüz beraberiz. Onlara da sabırlar diliyorum. Onlar artık büyük Silahlı Kuvvetler ailesinin bir parçası, onlar bizimle beraber olacaklar.

Asil milletimizin, değerli mesai ve silah arkadaşlarımın Zafer Haftasını ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten, en samimi duygularla kutluyorum. Kendilerine daha nice başarılar, zaferler temenni ediyorum. Bu noktaya gelmemizde sevgisiyle, desteğiyle, güveniyle bize daima ilham kaynağı olan asil milletimize, mazlum milletimize, kahraman ve fedakar milletimize şahsım ve arkadaşlarım adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda internet sayfamızda asil milletimize bir armağanımız olacak."