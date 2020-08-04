MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli İyi parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ayasofya Camii'nde namaz kılmasıyla ilgili soruya, "Bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Allah kabul etsin" yanıtını verdi.

"Derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru olacaktır"

Bahçeli, Akşener'in bu ziyaret ile CHP ve HDP'den ayrıştığını belirterek şunları söyledi:



"CHP ve HDP'nin menfi yaklaşımı ortadadır. İyi Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım'ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır."



"Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor"

Bahçeli, eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddialarını da değerlendirdi.



"CHP'de sular durulmaz ama CHP'yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar boş durmuyor" ifadesini kullandı. "Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor" dedi.