MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahçeli, mesajında Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının kötü niyetlileri deşifre ettiğini vurguladı.

Bu süreçte kararlı bir duruş sergilediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bahçeli, Ayasofya'nın müze kalmasını isteyenlere de şu sözlerle tepki gösterdi.

"Ecdadımız ve büyük değerlerimiz arasındaki bağı koparmaya çalışmak sadece sorumsuzluk değil, milletimize karşı büyük bir saygısızlık ve suçtur. Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur."