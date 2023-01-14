MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Kızılcahamam Kampı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Cumhur İttifakı olarak yola devam ettiklerini ifade eden Bahçeli, "Cumhur İttifakı seçime hazır. Bizim adayımız belli, kararımız net" dedi.

Altılı masayı eleştiren Bahçeli, "Altı çarpı sıfır, eşittir sıfır. Altılı masa 10 defa bir araya geldi ama sonucu sıfır" diye konuştu.

Seçimlerin öne alınıp alınmayacağı konusuna da değinen Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nasıl değerlendirme yapar beklemek lazım. Seçim süreci açıklanırsa her gün bir yerde olacağız." ifadelerini kullandı.

Başörtüsüne yönelik anayasa teklifi ile ilgili Bahçeli, 400'ün üzerine çıkarsa sağlıklı olacağını, olmazsa referanduma gitme halinin doğacağını söyledi.