MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Fırat'ın doğusuna operasyon

Bahçeli, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyonla ilgili, ABD'nin askerlerini çekme kararı için, şunları söyledi:

"ABD’nin ortaya koymuş olduğu ve çok kişinin beklemediği bir anda Suriye’den askerlerini çekeceğine dair görüşü hem Türkiye’de hem ABD’de daha fazla yankı bulmuştur.

Gerçek sebeplerinin ne olduğunu tam kestirmek, bilmek mümkün değildir. Bunu öğrenebilmek için tek bir yol vardır, ülkeyi yöneten şahsiyetlerin bilgilendirmesi. ABD’nin ani kararının arkasında ne yattığını bilmiyorum ama tahmin etmek de zor değildir.

Türkiye’nin terörle mücadelede çok keskin ve kararlı bir tutumu vardır. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı olarak ortaya konmuştur. Fırat’ın doğusundaki beklenen müdahaleyi de Türk milleti arzulamaktadır. MHP olarak tam desteğimizi sürdürmekteyiz."

Suriye'deki gelişmeler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, olası operasyon için, Türkiye'nin Esed rejimi ile diyalog kurmasından yana olmadığını belirterek Türkiye'de zirve yapılması çağrısında bulundu:

"Ben, Esed rejimiyle herhangi bir şart altında Türkiye’nin bir diyalog kurmasından yana değilim. Esed’in tercihine ve iradesine teslim etmek TC için çok büyük kayıp ve ayıp olur. Çok yönlü bir politika takip edilmektedir, bu politika yerindedir. Bu konuyu partizanca yaklaşarak gelişmelerin üstünü örtmek doğru değildir. Türkiye, batı ve doğuyu şekillendirecek bir politika yürütüyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Esad rejimiyle herhangi bir şart altında Türkiye'nin diyalog kurmasından yana değilim. pic.twitter.com/NOGyJLaG63 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Aralık 2018

Türkiye'nin kanaatinin alınması Ortadoğu'daki Türkiye'nin varlığının ve Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesindeki yüksek katkısının da bir işareti olarak kabul edilmelidir. Artık Türkiye kabuğunu yırtmıştır. Güçlü devlet anlayışını artık çok çevrelere kabul ettirmek durumunda olmuştur.

Batıda ve doğuda bu kadar etkin bir konuma gelmişken, çatışmalara son verebilecek diyalogları başkalarının eline de bırakmamak lazımdır. Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin, İstanbul'da veya Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla küresel bir zirve yapılmalı."

Akar-Özel tartışması

Türkiye'nin gündemine oturan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in tartışmasını da değerlendiren Bahçeli, "Hulusi Akar paşa bayrağımıza sahip çıkmıştır" yorumunu yaptı:

"Türkiye’yi üzen bu tartışma CHP’ye itibar sağlamaz, Özgür Özel’in de siyasi itibarını sıfırlar. Kazanan burada Hulusi Akar paşamız olmuştur. Hulusi Akar paşa Kuran-ı Kerim'e, bayrağa, silaha sahip çıkmıştır. Kutluyorum kendisini. CHP, sokak dilinden vazgeçmeli, ılımlı bir yol izlemeli."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Hulusi Akar Paşa Kuran'a sahip çıkmıştır, bayrağa sahip çıkmıştır, silaha sahip çıkmıştır.https://t.co/N7wrYI54qZ pic.twitter.com/cD5HXJISsD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Aralık 2018

Yerel seçimde ittifak

Bahçeli, 31 Mart'taki seçimlerde MHP'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Cumhur İttifakı, önemli ve hayırlı bir ittifaktır, Yenikapı ruhunun devamıdır. 30 büyükşehirde prensip anlaşması sağlandı. Ancak MHP, yerel seçimde belediye meclis üyelikleri ve ilk genel meclis üyelikleri için kendi adayları ile yarışacak. Yasal zemin, büyükşehirler için mümkün olabilir ancak beldelerde mümkün olmayabilir.

[Yerel seçimde Cumhur İttifakı] MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 30 büyükşehirde şu an için bir prensip anlaşması sağlanmıştır.https://t.co/N7wrYI54qZ pic.twitter.com/dqAU5TI2r0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Aralık 2018

Mahalli idare seçimlerini esnek tutmakta fayda var. MHP, Adana, Mersin ve Manisa'da adaylarını ortaya koydu AK Parti jesti reste çevirmeze 3 büyükşehirin adayı MHP'den olacaktır."

MHP Genel Başkanı, Binali Yıldırım'ın adaylık için TBMM Başkanlığından istifası tartışmalarıyla ilgili "Bu konuyu çıkmaz sokağa sokmanın manası yoktur. Binali Yıldırım yapıcı yaklaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Bugün tartışma başlatmak yanlış, tartışma belediye başkan adaylığını da gölgeler" dedi.

Osmaniye'de AK Parti'nin aday çıkarmaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osmaniye'de aday çıkarmamasının jest olduğunu vurgulayan Bahçeli şu değerlendirmeleri yaptı:

"Osmaniye oy çokluğu itibarıyla AK Parti'nin oyu fazladır. Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakı'nın olumlu yönünü göz önüne alarak Osmaniye'de aday göstermediğini prensip edindiğini belirtlmiştir. Ben de arzuladığınız takdirde aday çıkartabilirsiniz, istediğiniz ölçüde orada toplantılar da yapılabilir, dedim.

Ben ne yapabilirim diye düşündüm, Rize'de aday çıkarmasam ne olur diye düşündüm. Siyasetin nazik yönlerinden bir tanesi olarak kabul ediyoruz. MHP kazanırsa o aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın da belediye başkanı olacaktır."

Akpınar'ın açıklamaları

Bahçeli'ye, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın açıklamaları da soruldu. Akpınar'ın başarılarını işaret eden Bahçeli, "Örnek olarak Mussoli'nin ayaklarından asılmasını nasıl gösterebilir?" diye sordu:

"Uğur Dündar Bey, çok birikimli, tecrübeli, yılların duayeni haline gelmiş değerli bir medya mensubudur. Fakat davet etmiş olduğu konuşmacılar, aşağılayıcı konuşmalara bakarsanız Halk Arenası programı oldukça sulandırılmıştır, konuşma esasını kaybetmiştir. Kim halkı ne kadar güldürürse o kadar alkış alacağı kanaatindedir. Konuşmalar çok hoş bir şey değildi. Bu eleştiri değildir, Akpınar kendisine yazık etmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 21. yüzyılda 1945'i örnek göstermek bir eleştiri değildir. Bu, Metin Akpınar gibi toplumda genel kabul gören bir sanatçının bu duruma düşmesi kötü bir örnek teşkil etmiştir.https://t.co/N7wrYHNtzr pic.twitter.com/6S2RRufkAk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Aralık 2018

Metin Akpınar'ın Halk TV'ye çıkıp 5 dakikalık konuşma yapmasını istiyorum. 'Hata yaptım, bu benim cehaletimdir, gafletimdir. Yanlış örnek verdim' demesi lazım, özür dilemesi lazım. Metin Akpınar'ın Abuzer Kadayıf filmini izleyin. Bu kadar tiplemede her türlü başarıyı sağlayan kişi, örnek olarak Mussoli'nin ayaklarından asılmasını nasıl gösterebilir?"

MHP'den ayrılanlara davet

MHP ile yollarını ayıranlar için, kapılarının hala açık olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Davet ediyoruz, şu aşamada CHP'yi tercih ettiler. Bize sıra ne zaman gelir bilemiyorum, ama keşke gitmeselerdi" yorumunu yaptı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Bahçeli, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra öldüğü doğrulanan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini de değerlendirdi. Bahçeli, Kaşıkçı'nın Türkiye'de öldürülmesinin 'düşündürücü' olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"İktidarın çok ince olayların arkasından gitmesi, yakınen takibi, uluslararası ilişkiler bağlamında anlatması önemli oldu. Faili Türkiye'ye getirip, Türkiye'de yargılanması sağlamak lazımdır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği yerin Türkiye olması düşündürücüdür.https://t.co/N7wrYI54qZ pic.twitter.com/lmtrzsrzR6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 26 Aralık 2018

Af tasarısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, af tasarısıyla ilgili, "Hazırladığımız tasarı TBMM'de duruyor, af yasasının çıkması ülkenin yararına" yorumunu yaptı.

FETÖ ile mücadele

Bahçeli, FETÖ ile mücadelenin devam ettiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ ile mücadelede Mahkemeler bir araya gelip bu işin beyni olan Yurtta Sulh Konseyini ortaya çıkarmalıdır. Yurtta sulh konseyine doğru tırmanmalı, başı nerede görüyorsa orayı ezmeli."

Kaynak: TRT Haber