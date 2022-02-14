Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
BAE'li şarkıcı,`Bana her şey seni hatırlatıyor` şarkısını seslendirdi
Arap dünyasının sevilen sesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) doğumlu sanatçı Hüseyin el-Cesmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sebebiyle "Bana her şey seni hatırlatıyor" isimli şarkıyı Türkçe okudu.
Sanatçı Cesmi, şarkıyı seslendirdiği 4 dakikalık videoyu YouTube kanalında yayımladı. Videoda, Türkiye ve BAE'den manzaralar da yer aldı.
Cesmi, şarkıyı "BAE halkından Türk halkına hediye" mesajıyla paylaştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şarkıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Altun paylaşımında, "Sayın Hussein Al Jasmi'yi akşam yemeğinde dinleme fırsatım oldu, harikasın" sözlerine yer verdi.
وجدنا فرصة الاستماع الى السيد حسين الجسمي في العشاء ايضا. كنتم رائعين.☺️ https://t.co/Z6CIcn69Bc— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 14, 2022
Etiketler: BAE Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan
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