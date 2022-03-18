Çanakkale Savaşı'ndan 3 yıl sonra Avustralya ve Yeni Zelanda'da büyük merak uyandıran Mustafa Kemal, 7 Aralık 1918'de Avustralyalı bir gazeteciye demeç verdi.

O demeç o kadar ilgi gördü ki sonraki günlerde Avustralya ve Yeni Zelanda'da çok sayıda gazetede farklı başlıklarla tekrar yayımlandı.

"Avustralyalılardan başka kimse o karaya çıkışı yapamazdı"

Anzak askerlerinden "cesur savaşçılar" olarak bahseden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün o demecini, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı anlattı:

"Cesur savaşçılar derken 'Avustralyalılardan başka kimse o karaya çıkışı yapamazdı' diyor. Fakat büyük hata deniz savaşıyla birlikte aynı anda olmaması diyor. İkinci büyük hatanız diyor, çıkış yaptığınız yer çok genişti ve sizin sayınız çok azdı, gerekli tedbirleri aldığını söylüyor Mustafa Kemal Paşa."

"Nazik, Avrupai, samimi ve çok iyi yetişmiş bir komutan"

Avustralya'nın onlarca gazetesinde farklı başlıklarla Mustafa Kemal Paşa'dan bahsedildiğini anlatan Doç. Dr. Emin Elmacı şöyle devam etti:

"Mustafa Kemal Paşa'nın Avustralyalılara verdiği önem vurgulanıyor. Avustralyalılar Mustafa Kemal Paşa'yı 'nazik, Avrupai, samimi ve çok iyi yetişmiş bir komutan' olarak tanımlıyor."

"Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır"

1934 yılında bir kez daha Anzak annelerine hitap eden Atatürk, tüm dünyada zihinlere kazınan o sözleri söyler:

"Sizler, Mehmetçikler ile yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır."