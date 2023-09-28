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Gündem
DHA 28.09.2023 12:20

Atatürk'e hakaretten tutuklanan liselinin 3 yıla kadar hapis istendi

İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan ve tutuklanan lise öğrencisi A.E.S. hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Atatürk'e hakaretten tutuklanan liselinin 3 yıla kadar hapis istendi

İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan ve tutuklanan lise öğrencisi A.E.S. hakkında iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora yer verildi.

Raporda, 8 Temmuz 2023 tarihinde herkese açık kaynaklarda yürütülen sanal devriye faaliyeti sırasında sosyal medya platformunda bir hesaptan paylaşıma rastlanıldığına değinildi.

Söz konusu paylaşımda Üsküdar'da bulunan lise öğrencisi A.E.S.'nin Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiğine dair ihbar niteliğinde görüntü ve yazıların olduğunun tespit edildiğine yer verildi.

"Videonun 2 yıl önce çekildiğini ve 9. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi"

İddianamede, ihbarı değerlendiren Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin A.E.S.'yi 20 Eylül'de gözaltına aldığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığına değinildi.

İddianamede A.E.S.'nin 11. sınıf öğrencisi olduğu, videonun yaklaşık 2 yıl önce kendisi 9. sınıf öğrencisi iken çekildiği ve fotoğraftaki kişinin Atatürk olduğunu bilmediğini söylediği belirtildi.

3 yıla kadar hapsi istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede A.E.S. hakkında `Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun` kapsamında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

A.E.S.'nin 17 yaşından olmasından dolayı Türk Ceza Kanunu 31. Maddesi gereğince ceza 3'te 1 oranında indirildi.

17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca savcılık `Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama` suçundan ise takipsizlik kararı verdi.

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