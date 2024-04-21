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Gündem
TRT Haber 21.04.2024 16:18

Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi hakkında tutuklama kararı verildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sur Belediyesi mazbata töreni sonrası Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret eden şüphelinin hakkında tutuklama kararı verildiğini duyurdu.

Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi hakkında tutuklama kararı verildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret”ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verilmiştir.

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Mustafa Kemal Atatürk Recep Tayyip Erdoğan Yılmaz Tunç
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