Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ataşehir'de 3,3 milyon liralık gasp olayında 13 kişi gözaltına alındı
İstanbul Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın öldüğü silahlı gasp olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.
Küçükbakkalköy Başar Sokak'ta bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan Sibel Koçan ile yanındaki Mert A., 15 Haziran'da iş yerinin önünde gasp edildi.
İçinde 3,3 milyon lira bulunan çantayı almaya çalışan şüpheliler, direnen Koçan ve Mert A.'ya silahla ateş açtı. Saldırganlar çantayı alıp kaçarken başından vurulan Koçan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu.
Olayla ilgili soruşturma kapsamıda 13 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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