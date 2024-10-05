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TRT Haber 05.10.2024 00:09

Atama kararları Resmi Gazete'de

Dışişleri Bakanlığında yapılan atamalara ilişkin kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Pakistan Büyükelçiliği'ne İrfan Neziroğlu, Lübnan Büyükelçiliği'ne ise Murat Lütem atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliğine Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Zeynep Kızıltan, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Daimi Temsilciliğine Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğine Destek Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Neziroğlu ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Murat Lütem atandı.

Karar ile birlikte Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahit Fidan atandı. 

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Adem Bozkurt, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Halil Alper, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Uysal, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliklerine Adnan Er ve Mevlüt Çam'ın atanması gerçekleştirildi.

Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünde açık bulunan Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Behçet Bakır getirildi.

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