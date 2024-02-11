Asrın felaketinde dayanışmayı anlatan "Umut Sokağı" TRT Belgesel'de

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, belgeselin tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Asrın felaketi sonrasında devlet ve millet, yüreklerini birleştirerek ortak bir dayanışma içinde hareket etti. Fedakâr eller, depremin ardında saklı azim dolu hikayeleri ortaya çıkararak toplumsal dayanışmanın gücünü gösterdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı çalışmalar, depremin oluşturduğu zorlukları aşmak için büyük bir inançla devam ediyor. Birlik ve beraberlik ruhuyla, bugün de aynı kararlılıkla güçleniyoruz. Devlet-millet el ele, bir aradayız, güçlüyüz ve geleceğe umutla bakıyoruz."

“Umut Sokağı” belgeseli, bu akşam saat 22.00’de TRT Belgesel’de yayınlanacak.