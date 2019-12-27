Milli Savunma Bakanlığı(MSB), "PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik bu yıl yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildi." açıklamasını yaptı.

MSB, MSB, "PKK'ya yönelik yurt içi ve dışında bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirildi, bunlardan 255'i teslim oldu." açıklamasında bulundu.

MSB'den yapılan açıklamalardan bazıları şöyle:

"2019'daki operasyonlarda 1066 el yapımı patlayıcı imha edilirken, 1015 silah, 69 tanksavar füze, 1598 el bombası, 174 mayın ele geçirildi."

"FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne 18 bin 630 personel ihraç edilirken, 982 emekli personelin rütbeleri geri alındı."

"Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin gönüllü olarak geri dönmesi sağlandı."

Askeri kaynaklar, Libya'ya asker gönderilmesi konusuyla ilgili, TSK'nın yurt içinde ve dışında emir verildiği zaman her türlü görevi yapmaya hazır olduğunu aktardı.

Kaynak: AA