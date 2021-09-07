Koronavirüs salgınında alınan tedbirler kapsamında yeni dönem 6 Eylül’de başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği PCR testi genelgesine göre, yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırması istenecek.

Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanları düzenli PCR testi yaptıracak.

Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmemiş olanlardan sinema, tiyatro, konser, hamam, havuza girişlerde negatif PCR test sonucu istenecek.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerde, özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak.

Buna karşılık kafe, AVM, market, halı saha, spor salonları ve şehir içi ulaşımda böyle bir zorunluluk yok.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini COVID-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren yazıyı 81 il valiliğine gönderdi.

COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada 1 kez PCR testi yaptırmaları iş yeri/işveren tarafından istenebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, devlet hastanelerinde zorunlu PCR testlerinin ücretsiz yapılacağını açıklamıştı.