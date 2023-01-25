Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 03:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Araştırma görevlileri kadroya geçebilecek
YÖK Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif, Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre; 50/d kapsamındaki araştırma görevlileri kadroya alınacak. MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.
Meclis Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen teklif uyarınca, yükseköğretim kurumlarında 50/d statüsü ile çalışanlar, gerekli şartları taşımaları halinde 33/a statüsünde kadroya geçebilecek.
MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.
Öğrenci gelirlerinin yüzde 2'sini banka hesabında nakit olarak tutan vakıf üniversiteleri, bu yükümlülüklerini banka teminat mektubu ile yerine getirebilecek.
Teklifle, disiplin cezalarına yönelik düzenleme de yapıldı. Disiplin suçunu oluşturan fiil sebebiyle doğrudan mağdur olan kişi, soruşturma kararına itiraz edebilecek.
Teklifin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
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