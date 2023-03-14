2013'te başlayan arabuluculuk, önce isteğe bağlı olarak uygulandı.

Adalet Bakanlığının yeni düzenlemeleri kapsamında arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'de dava şartı haline geldi.

İsteğe bağlı ve zorunlu uygulama kapsamında, bugüne kadar 4 milyon 26 bin 854 dosya arabulucuların önüne geldi. Görüşmeleri tamamlanan 3 milyon 715 bin 780 uyuşmazlıktan 2 milyon 581 bin 397'sinde anlaşma sağlandı. Böylece arabuluculukta başarı oranı yüzde 69 oldu.

Arabuluculukla iş ve ticari uyuşmazlıklar ortalama 10'ar günde, ticari uyuşmazlıklar ise ortalama 20 günde çözüme kavuşturuldu.

