Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 11:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da can kaybı 3'e çıktı
Antalya'daki orman yangınında can kaybı 3'e yükseldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş’ı kaybettik.
AFAD'dan yapılan açıklamada da 122 kişinin yangından etkilendiği, 58 kişinin de tedavisi sürdüğü belirtildi.
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