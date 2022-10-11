Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ekim ayı ilk oturumunda su tarifelerindeki indirim tekrar masaya yatırıldı.

Toplantıda, AK Parti grubunun teklifiyle geçen ay oy çokluğuyla alınan, "su tarifelerinde yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına" ilişkin kararın Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilmesi görüşüldü.

Yapılan oylamada su tarifelerinde yüzde 50 indirime gidilmesine yönelik önerge, oy çokluğuyla bir kez daha kabul edildi.